90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации – глава МВД

Глава МВД Клименко отметил, что остальные 10% могут мобилизоваться в ВСУ, Нацгвардию или ГПСУ

Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Фото: International Summit of Cities and Regions)

90% спасателей и полицейских забронированы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он отметил, что, согласно постановлению Кабмина, количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения МВД.

"Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", – сообщил Клименко.

У остальных 10% спасателей есть выбор: мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу. А 10% полицейских могут присоединиться к бригаде "Лють" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Нацполиции.

"О спасателях: наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и прочие) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", – добавил Клименко.