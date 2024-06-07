90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации – глава МВД
90% спасателей и полицейских забронированы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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Он отметил, что, согласно постановлению Кабмина, количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения МВД.
"Соответственно, принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", – сообщил Клименко.
У остальных 10% спасателей есть выбор: мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу. А 10% полицейских могут присоединиться к бригаде "Лють" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Нацполиции.
"О спасателях: наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и прочие) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", – добавил Клименко.
- 1 июня нардеп от Евросолидарности Гончаренко сообщил, что Кабмин якобы хочет лишить часть работников ГСЧС брони. Само правительство никак не комментировало информацию, хотя впоследствии Гончаренко опубликовал часть постановления Кабмина, в котором говорилось о бронировании 50% штата ГСЧС.
- За четыре дня петицию о том, чтобы предоставить бронь всем спасателям и пожарным, поддержали более 30 000 украинцев.
- 6 июня в Раде зарегистрировали законопроект Гончаренко, предлагающий предоставить полное бронирование от мобилизации всем работникам ГСЧС. По состоянию на 7 июня инициатива обрабатывается в комитете.