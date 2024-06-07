90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації – глава МВС
90% рятувальників та поліцейських заброньовано, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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Він зазначив, що, відповідно до постанови Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення МВС.
"Відповідно, ухвалено узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", – повідомив Клименко.
Решта 10% рятувальників мають вибір: мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. А 10% поліцейських можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.
"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", – додав Клименко.
- 1 червня нардеп від Євросолідарності Гончаренко повідомив, що Кабмін нібито хоче позбавити частину працівників ДСНС броні. Сам уряд жодним чином не коментував інформацію, хоча згодом Гончаренко опублікував частину постанови Кабміну, в якій йшлося про бронювання 50% штату ДСНС.
- За чотири дні петицію про те, щоб надати бронь всім рятувальникам та пожежникам, підтримали понад 30 000 українців.
- 6 червня у Раді зареєстрували законопроєкт Гончаренка, який пропонує надати повне бронювання від мобілізації всім працівникам ДСНС. Станом на 7 червня ініціатива опрацьовується у комітеті.