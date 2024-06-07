90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації – глава МВС

Глава МВС Клименко зазначив, що решта 10% можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України (Фото: International Summit of Cities and Regions)

90% рятувальників та поліцейських заброньовано, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Він зазначив, що, відповідно до постанови Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення МВС.

"Відповідно, ухвалено узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", – повідомив Клименко.

Решта 10% рятувальників мають вибір: мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. А 10% поліцейських можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", – додав Клименко.