Кабмін закликали надати бронь всім рятувальникам та пожежникам – петиція набрала голоси

За чотири дні петицію підтримали понад 30 000 українців з 25 000 необхідних для розгляду урядом

Рятувальник ліквідовує наслідки російського удару по Епіцентру у Харкові (Фото: ДСНС)

Петиція на сайті Кабміну із закликом надати бронювання від військової служби для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 000 голосів.

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Створену 31 травня петицію на сьогодні підтримали понад 30 000 українців, тепер її має розглянути уряд.

"Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності. А також виконання у воєнний час норм міжнародного гуманітарного права та гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту", зазначає ініціаторка документа.

1 червня нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін нібито хоче позбавити частину працівників ДСНС броні. Сам уряд ніяк не коментував інформацію.

У квітні прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних.

У Верховній Раді зараз напрацьовують концепцію економічного бронювання, яка дозволить бізнесу бронювати працівників за фіксованою ставкою 20 000 грн/місяць на людину. Але готових законопроєктів про економічне бронювання на розгляді Верховної Ради поки що немає.

Проти такого підходу виступають багато депутатів, зокрема у керівництві парламенту. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко нещодавно сказав, що це може створити "ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних".

Поки немає закону про економічне бронювання, цю процедуру продовжить регулювати постанова Кабінету міністрів.

Зараз її оновлюють відповідно до нового закону про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.

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