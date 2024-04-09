Шмигаль доручив міністерствам внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання

Ефективна оборона, на думку прем'єра, є "синергією зусиль фронту та тилу"

Денис Шмигаль (Фото: Telegram)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних. Про це він оголосив на засіданні Кабінету міністрів.

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"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі <...> Дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання", – сказав він.

За словами Шмигаля, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим "щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну".

Водночас ефективна оборона, додав він, є "синергією зусиль фронту та тилу".

"Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі", – сказав прем'єр.

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації "Пересувний цирк України".

9 квітня тимчасовий глава Міністерства культури Ростислав Карандєєв назвав хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа неповагою до людей цієї сфери та "примітивною оцінкою їхнього суспільного значення".

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