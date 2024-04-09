Шмыгаль поручил министерствам внести "более справедливое" постановление о бронировании

Денис Шмыгаль (Фото: Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании военнообязанных. Об этом он объявил на заседании Кабинета Министров.

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"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве <...> Дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании" , – сказал он.

По словам Шмыгаля, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем "еженедельно принимаются решения, усиливающие нашу страну".

В то же время, эффективная оборона, добавил он, является "синергией усилий фронта и тыла".

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных", – сказал премьер.

8 апреля стало известно, что Министерство культуры решило забронировать от мобилизации деятелей культуры и медиа, в частности, добавив в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации "Передвижной цирк Украины".

9 апреля временный глава Министерства культуры Ростислав Карандеев назвал хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа неуважением к людям этой сферы и "примитивной оценкой их общественного значения".

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