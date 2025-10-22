Канада аннулировала контракт на передачу Украине отремонтированной бронетехники

Канадский министр объявил о расторжении контракта на поставку 25 бронемашин, но не уточнил подробностей

Дэвид МакГинти и Руслан Стефанчук (Фото: x.com/DavidMcGuinty)

Канада отменила план по передаче отремонтированной бронетехники Украине. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Дэвид МакГинти комитету Палаты общин, передает CBC.

По его словам, контракт на поставку Киеву отремонтированных легких бронированных машин официально аннулирован. Речь идет о 25 списанных бронетранспортерах компании Armatec Survivability, которые почти два года назад Министерство национальной обороны передало для восстановления в Дорчестере (пригород Лондона).

Проект должен был быть реализован Минобороны Канады, так как страна испытывала трудности с оружием и снаряжением для Украины. Канадская коммерческая корпорация (ССС) выступала посредником в оборонных контрактах и должна была провести переговоры по данному контракту стоимостью около $250 млн.

План по передаче Украине бронетранспортеров фигурировал в квартальном отчете федерального агентства до лета 2025 года, однако позже "загадочным образом" был отменен.

"В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией. Я не могу дальше обсуждать суть вопроса. Посмотрим, как будут развиваться отношения с департаментом и подрядчиком", – заявил МакГинти, не рассказывая деталей.

CCC также отказалась отвечать на вопросы об этой сделке, сославшись на "обязательства по сохранению коммерческой тайны".