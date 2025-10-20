Лондон анонсировал новую встречу коалиции желающих, примет участие и Зеленский
24 октября в британской столице Лондоне состоится новое заседание государств коалиции Желающих, в котором также примет участие президент Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на офис премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера сообщило Суспільне.
В ведомстве рассказали, что во встрече примут участие "некоторые европейские лидеры", а также руководитель Украины.
Других деталей пресс-служба Стармера не предоставила. Формат участия украинского президента не уточняют.
Ранее, в вечернем обращении за 19 октября, Зеленский в вечернем обращении за 19 октября сообщил, что поручил украинским дипломатам готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих, добавив, что уже говорил об этом "со многими лидерами".
"Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет", – отметил президент.
Уже в понедельник, после разговора с премьером Дании Метте Фредериксен, глава государства анонсировал, что в течение недели "будет много встреч и переговоров в Европе".
По результатам последней встречи коалиции желающих, состоявшейся в Париже 4 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал список гарантий безопасности, которые согласовали партнеры: 26 стран согласились разместить военный контингент в Украине или оказывать военную помощь Киеву после прекращения огня или окончания войны.
- Зеленский провел телефонный звонок с европейскими лидерами после встречи с американским коллегой Трампом в Белом доме 17 октября.
- Собеседник медиа Axios заявил, что во время разговора Стармер предложил работать со Штатами над разработкой мирного плана для Украины вроде того, который американский президент разработал для урегулирования в секторе Газы. О необходимости мирного плана после разговора публично заявлял канцлер Германии Мерц.
- Президент Украины отмечал, что государству также нужны гарантии безопасности от США, поскольку те единственные, кто имеет контакт с Россией.
