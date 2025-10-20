Лондон анонсував нову зустріч коаліції охочих, візьме участь й Зеленський

Британія очікує на зустрічі партнерів Києва "деяких європейських лідерів" та українського президента

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

24 жовтня у британській столиці Лондоні відбудеться нове засідання держав коаліції Охочих, в якій також візьме участь президент Володимир Зеленський. Про це з посиланням на офіс прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера повідомило Суспільне.

У відомстві розповіли, що у зустрічі візьмуть участь "деякі європейські лідери", а також керівник України.

Інших деталей пресслужба Стармера не надала. Формат участі українського президента не уточнюють.

Раніше, у вечірньому зверненні за 19 жовтня, Зеленський повідомив, що доручив українським дипломатам готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих, додавши, що вже говорив про це "із багатьма лідерами".

"Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде", – зазначив президент.

Уже в понеділок, після розмови з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, глава держави анонсував, що впродовж тижня "буде багато зустрічей і перемовин у Європі".

За результатами останньої зустрічі коаліції охочих, що відбулась у Парижі 4 вересня, президент Франції Емманюель Макрон назвав перелік гарантій безпеки, які узгодили партнери: 26 країн погодились розмістити військовий контингент в Україні або надавати військову допомогу Києву після припинення вогню або закінчення війни.