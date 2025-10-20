Лондон анонсував нову зустріч коаліції охочих, візьме участь й Зеленський
24 жовтня у британській столиці Лондоні відбудеться нове засідання держав коаліції Охочих, в якій також візьме участь президент Володимир Зеленський. Про це з посиланням на офіс прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера повідомило Суспільне.
У відомстві розповіли, що у зустрічі візьмуть участь "деякі європейські лідери", а також керівник України.
Інших деталей пресслужба Стармера не надала. Формат участі українського президента не уточнюють.
Раніше, у вечірньому зверненні за 19 жовтня, Зеленський повідомив, що доручив українським дипломатам готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих, додавши, що вже говорив про це "із багатьма лідерами".
"Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде", – зазначив президент.
Уже в понеділок, після розмови з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, глава держави анонсував, що впродовж тижня "буде багато зустрічей і перемовин у Європі".
За результатами останньої зустрічі коаліції охочих, що відбулась у Парижі 4 вересня, президент Франції Емманюель Макрон назвав перелік гарантій безпеки, які узгодили партнери: 26 країн погодились розмістити військовий контингент в Україні або надавати військову допомогу Києву після припинення вогню або закінчення війни.
- Зеленський мав телефонний дзвінок з європейськими лідерами після зустрічі з американським колегою Трампом у Білому домі 17 жовтня.
- Співрозмовник медіа Axios заявив, що під час розмови Стармер запропонував працювати зі Штатами над розробкою мирного плану для України на кшталт того, який американський президент розробив для врегулювання у секторі Гази. Про необхідність мирного плану після розмови публічно заявляв канцлер Німеччини Мерц.
- Президент України зауважував, що державі також потрібні гарантії безпеки від США, оскільки ті єдині мають контакт з Росією.
