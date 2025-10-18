Україні потрібні гарантії США, оскільки лише Трамп має діалог з Росією – Зеленський

Глава держави наголосив на потребі у гарантіях навіть після припинення вогню, щоб Путін не повернувся з новою агресією

Володимир Зеленський (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки ті єдині мають контакт з Росією. Про це глава держави розповів під час брифінгу після перемовин у Білому домі.

Зеленський назвав добрим той факт, що вони з американським президентом Дональдом Трампом обговорювали гарантії безпеки під час зустрічі і що США не виступають проти цієї теми.

Читайте також Чоботи солдатів НАТО та аналог Статті 5: про які гарантії безпеки говорять у Європі

"Ми говорили [з Трампом] про це з погляду того, що нам потрібні безпекові гарантії Сполучених Штатів, оскільки лише США зараз можуть говорити з Росією. Лише президент Трамп має діалог з Росією. І це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся і моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб [диктатор РФ] Путін не повернувся до нас з новою агресією", – пояснив керівник України.

Він також повідомив, що країни Європи "майже готові" з приводу гарантій безпеки для України: "Воно на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони".

Президент розповів, що однією з тем його дзвінка з європейськими партнерами після зустрічі з Трампом були безпекові гарантії, а також сторони обговорили питання протиповітряної оборони та механізму PURL із закупівлі американської зброї для України.