Україні потрібні гарантії США, оскільки лише Трамп має діалог з Росією – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки ті єдині мають контакт з Росією. Про це глава держави розповів під час брифінгу після перемовин у Білому домі.
Зеленський назвав добрим той факт, що вони з американським президентом Дональдом Трампом обговорювали гарантії безпеки під час зустрічі і що США не виступають проти цієї теми.
"Ми говорили [з Трампом] про це з погляду того, що нам потрібні безпекові гарантії Сполучених Штатів, оскільки лише США зараз можуть говорити з Росією. Лише президент Трамп має діалог з Росією. І це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся і моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб [диктатор РФ] Путін не повернувся до нас з новою агресією", – пояснив керівник України.
Він також повідомив, що країни Європи "майже готові" з приводу гарантій безпеки для України: "Воно на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони".
Президент розповів, що однією з тем його дзвінка з європейськими партнерами після зустрічі з Трампом були безпекові гарантії, а також сторони обговорили питання протиповітряної оборони та механізму PURL із закупівлі американської зброї для України.
На цьому самому брифінгу Зеленський підтримав позицію свого американського колеги Трампа щодо припинення війни відповідно до нинішньої ситуації, але наголосив, що питання у Путіні.
Зеленський підтвердив, що вони з главою США обговорювали питання постачання Tomahawk. За словами президента, Трамп зазначив, що Штатам також потрібні ці далекобійні ракети. Однак глава України наголосив, що "ніхто не скасовував цю тему".
- За даними співрозмовників Axios, президент США повідомив своєму українському колезі, що він не має наміру надавати Києву Tomahawk, принаймні на цей момент.
