Україні потрібні гарантії США, оскільки лише Трамп має діалог з Росією – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки ті єдині мають контакт з Росією. Про це глава держави розповів під час брифінгу після перемовин у Білому домі.

Зеленський назвав добрим той факт, що вони з американським президентом Дональдом Трампом обговорювали гарантії безпеки під час зустрічі і що США не виступають проти цієї теми.

"Ми говорили [з Трампом] про це з погляду того, що нам потрібні безпекові гарантії Сполучених Штатів, оскільки лише США зараз можуть говорити з Росією. Лише президент Трамп має діалог з Росією. І це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся і моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб [диктатор РФ] Путін не повернувся до нас з новою агресією", – пояснив керівник України.

Він також повідомив, що країни Європи "майже готові" з приводу гарантій безпеки для України: "Воно на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони".

Президент розповів, що однією з тем його дзвінка з європейськими партнерами після зустрічі з Трампом були безпекові гарантії, а також сторони обговорили питання протиповітряної оборони та механізму PURL із закупівлі американської зброї для України.

  • На цьому самому брифінгу Зеленський підтримав позицію свого американського колеги Трампа щодо припинення війни відповідно до нинішньої ситуації, але наголосив, що питання у Путіні.

  • Зеленський підтвердив, що вони з главою США обговорювали питання постачання Tomahawk. За словами президента, Трамп зазначив, що Штатам також потрібні ці далекобійні ракети. Однак глава України наголосив, що "ніхто не скасовував цю тему".

  • За даними співрозмовників Axios, президент США повідомив своєму українському колезі, що він не має наміру надавати Києву Tomahawk, принаймні на цей момент.
