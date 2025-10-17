Україна визнала, що були затримки з військовою допомогою за програмою PURL
Системи Patriot (Фото: Facebook Генштабу ЗСУ)

У схемі PURL, за якою союзники по НАТО купляють американську зброю для України, були затримки, визнав глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю американському медіа Axios.

За словами чиновника, особливо ці затримки стосуються систем протиповітряної оборони.

Раніше, наприкінці вересня, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що в межах PURL Україна отримує американську зброю повільніше та в менших обсягах, аніж коли вона надавалась напряму з американських запасів за програмою PDA.

Також Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі приведе до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати Україні.

За словами глави ОП, Київ усе ще чекає на рішення щодо далекобійних ракет Tomahawk і вважає, що "такого роду озброєння може змінити хід гри".

  • Механізм PURL стартував 4 серпня. Про те, що Україна отримала першу допомогу за цією програмою, стало відомо 18 вересня. Президент Зеленський повідомляв, що у перших пакетах допомоги за PURL будуть ракети для Patriot та HIMARS і що Київ розраховує на те, що партнери надаватимуть на цю програму щонайменше $1 млрд щомісяця.
  • 30 вересня глава держави заявив, що США узгоджують пʼятий та шостий пакети зброї в межах PURL.
  • 15 жовтня генсек НАТО повідомив, що більш ніж половина з-поміж 32 держав-членів НАТО приєдналися до ініціативи PURL. Український міністр оборони повідомив, що до місії доєдналися ще шість країн.
  • Співрозмовники видання Politico повідомили про тиск на країни НАТО, які не приєдналися до PURL.