Україна визнала, що були затримки з військовою допомогою за програмою PURL

Глава ОП Єрмак заявив, що особливо затримки в підтримці України стосуються систем ППО

Системи Patriot (Фото: Facebook Генштабу ЗСУ)

У схемі PURL, за якою союзники по НАТО купляють американську зброю для України, були затримки, визнав глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю американському медіа Axios.

За словами чиновника, особливо ці затримки стосуються систем протиповітряної оборони.

Раніше, наприкінці вересня, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що в межах PURL Україна отримує американську зброю повільніше та в менших обсягах, аніж коли вона надавалась напряму з американських запасів за програмою PDA.

Також Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі приведе до чітких рішень з боку США стосовно того, які системи озброєння вони готові надати Україні.

За словами глави ОП, Київ усе ще чекає на рішення щодо далекобійних ракет Tomahawk і вважає, що "такого роду озброєння може змінити хід гри".