Ще шість країн приєдналися до фінансування PURL – Шмигаль

Міністр оборони назвав нові країни, які приєдналися до програми PURL

Денис Шмигаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія та Словенія приєдналися до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Вдячний країнам, які вирішили приєднатися до ініціативи", – повідомив він.

Шмигаль зазначив, що ця ініціатива дозволяє Україні закуповувати зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу за підсумками "Рамштайну" в штаб-квартирі Альянсу повідомив, що більш як половина союзників НАТО вже беруть участь в ініціативі "Перелік пріоритетних вимог України" (PURL), "забезпечуючи цей вирішальний потік підтримки".

Рютте зазначив, що перші пакети в межах ініціативи профінансувало шість союзників.

Станом на середину жовтня більш ніж половина членів НАТО приєдналися до PURL, уточнив Рютте.

Довідка PURL – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння американського виробництва.



Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США та НАТО. PURL – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння американського виробництва.