Ще шість країн приєдналися до фінансування PURL – Шмигаль
Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія та Словенія приєдналися до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Вдячний країнам, які вирішили приєднатися до ініціативи", – повідомив він.
Шмигаль зазначив, що ця ініціатива дозволяє Україні закуповувати зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу за підсумками "Рамштайну" в штаб-квартирі Альянсу повідомив, що більш як половина союзників НАТО вже беруть участь в ініціативі "Перелік пріоритетних вимог України" (PURL), "забезпечуючи цей вирішальний потік підтримки".
Рютте зазначив, що перші пакети в межах ініціативи профінансувало шість союзників.
Станом на середину жовтня більш ніж половина членів НАТО приєдналися до PURL, уточнив Рютте.
Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США та НАТО.
- 18 вересня повідомлялось, що Україна отримала першу військову допомогу, придбану у США країнами-членами НАТО за програмою PURL.
- 30 вересня Зеленський заявляв, що США узгоджують пʼятий та шостий пакети зброї в межах ініціативи PURL.
- Раніше він повідомляв, що у перших пакетах допомоги за PURL будуть ракети для Patriot та HIMARS.
