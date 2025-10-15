Більш як половина членів НАТО вже приєдналися до фінансування PURL – Рютте

Перші пакети в рамках PURL профінансували шість союзників, заявив генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Більш ніж половина з-поміж 32 держав-членів НАТО приєдналися до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Про це на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами посадовця, більш як половина союзників НАТО вже беруть участь в ініціативі "Перелік пріоритетних вимог України" (PURL), "забезпечуючи цей вирішальний потік підтримки".

Читайте також Несподіванка для Москви. Яку зброю Україна отримає від США в перших пакетах PURL

Рютте зазначив, що перші пакети в межах ініціативи профінансувало шість союзників.

"А сьогодні ми чули від одного союзника за іншим про нові внески", – додав він.

Станом на середину жовтня більш ніж половина членів НАТО приєдналися до PURL, уточнив Рютте.

ДОВІДКА PURL – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США та НАТО. PURL – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США та НАТО.