Зеленський: США узгоджують пʼятий та шостий пакети зброї у межах ініціативи PURL
США узгоджують пʼятий та шостий пакети зброї в межах ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї в Україну коштом європейських країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній пʼятий пакет.
Зеленський додав, що загалом з серпня партнери профінансували для України кілька пакетів американського озброєння:
→ перший пакет – $578 млн від Нідерландів;
→ другий пакет – $495 млн від Данії, Норвегії та Швеції;
→ третій пакет – Німеччина оголосила про намір профінансувати його на $500 млн;
→ четвертий пакет — $500 млн від Канади.
Президент наголосив, що мета України забезпечувати $1 мільярд на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал.
- PURL – програма, за якою союзники по НАТО закуповують зброю США для України. Механізм стартував на початку серпня й уже залучив $2 млрд коштів партнерів.
- Президент Зеленський повідомляв, що у перших пакетах допомоги за PURL будуть ракети для Patriot та HIMARS.
- У Міноборони пояснили, що у межах місії PURL Україна отримує озброєння США повільніше та у менших обсягах, аніж коли воно надавалося напряму з американських запасів за програмою PDA.
