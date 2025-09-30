Зеленський: США узгоджують пʼятий та шостий пакети зброї у межах ініціативи PURL

Глава держави повідомив, що наразі вже шість країн заявили про готовність зробити внесок у майбутній пʼятий пакет

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

США узгоджують пʼятий та шостий пакети зброї в межах ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї в Україну коштом європейських країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній пʼятий пакет.

Зеленський додав, що загалом з серпня партнери профінансували для України кілька пакетів американського озброєння:

→ перший пакет – $578 млн від Нідерландів;

→ другий пакет – $495 млн від Данії, Норвегії та Швеції;

→ третій пакет – Німеччина оголосила про намір профінансувати його на $500 млн;

→ четвертий пакет — $500 млн від Канади.

Президент наголосив, що мета України забезпечувати $1 мільярд на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал.