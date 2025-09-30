Зеленский: США согласовывают пятый и шестой пакеты оружия в рамках инициативы PURL

Глава государства сообщил, что сейчас уже шесть стран заявили о готовности внести вклад в будущий пятый пакет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

США согласовывают пятый и шестой пакеты оружия в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий пятый пакет.

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

Зеленский добавил, что всего с августа партнеры профинансировали для Украины несколько пакетов американского вооружения:

→ первый пакет – $578 млн от Нидерландов;

→ второй пакет – $495 млн от Дании, Норвегии и Швеции;

→ третий пакет – Германия объявила о намерении профинансировать его на $500 млн;

→ четвертый пакет – $500 млн от Канады.

Президент подчеркнул, что цель Украины обеспечивать $1 миллиард в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал.