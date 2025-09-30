Зеленский: США согласовывают пятый и шестой пакеты оружия в рамках инициативы PURL
США согласовывают пятый и шестой пакеты оружия в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий пятый пакет.
Зеленский добавил, что всего с августа партнеры профинансировали для Украины несколько пакетов американского вооружения:
→ первый пакет – $578 млн от Нидерландов;
→ второй пакет – $495 млн от Дании, Норвегии и Швеции;
→ третий пакет – Германия объявила о намерении профинансировать его на $500 млн;
→ четвертый пакет – $500 млн от Канады.
Президент подчеркнул, что цель Украины обеспечивать $1 миллиард в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал.
- PURL – программа, по которой союзники по НАТО закупают оружие США для Украины. Механизм стартовал в начале августа и уже привлек $2 млрд средств партнеров.
- Президент Зеленский сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS.
- В Минобороны объяснили, что в рамках миссии PURL Украина получает вооружение США медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из американских запасов по программе PDA.
