Было быстрее и больше: в Минобороны рассказали, как изменились поставки оружия Штатов

Гаврилюк отметил. что по программе PDA Украина получала американскую поддержку "ритмично и в больших объемах"

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

В рамках миссии PURL Украина получает оружие США медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из американских запасов по программе PDA. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью украинской службе британского BBC News.

"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени", – рассказал чиновник.

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

Генерал-лейтенант отметил, что "чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется".

Также Гаврилюк подтвердил, что первые поставки по PURL уже прибыли в Украину.

Ранее, 18 сентября, об этом со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщало Суспільне.