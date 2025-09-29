Было быстрее и больше: в Минобороны рассказали, как изменились поставки оружия Штатов
В рамках миссии PURL Украина получает оружие США медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из американских запасов по программе PDA. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью украинской службе британского BBC News.
"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени", – рассказал чиновник.
Генерал-лейтенант отметил, что "чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется".
Также Гаврилюк подтвердил, что первые поставки по PURL уже прибыли в Украину.
Ранее, 18 сентября, об этом со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщало Суспільне.
- PDA (Presidential drawdown authority) – программа военной помощи, по которой поддержка предоставляется непосредственно со складов Пентагона по распоряжению президента США. Это одна из программ, в рамках которой Штаты выделяли помощь Украине во времена администрации Байдена. Остатки по программе PDA продолжили предоставлять уже при Трампе.
- PURL – программа, по которой союзники по НАТО закупают оружие США для Украины. Механизм стартовал в начале августа и уже привлек $2 млрд средств партнеров. Президент Зеленский сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS и что Киев рассчитывает на то, что партнеры будут предоставлять на эту программу не менее $1 млрд ежемесячно.
