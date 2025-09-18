Украина уже получила первую военную помощь по программе PURL – Суспильне
Украина получила первую военную помощь, приобретенную у Соединенных Штатов странами-членами НАТО по программе PURL. Об этом сообщил неназванный представитель НАТО в комментарии Суспильному.
По его словам, в Украину уже прибыло первое военное оборудование, приобретенное по этой миссии, а в ближайшее время ожидаются новые поставки.
Чиновник Альянса отметил, что еще больше пакетов помощи "уже в пути".
Сейчас в рамках PURL уже профинансировано четыре пакета поддержки Украины, передает медиа.
- 17 сентября президент Зеленский сообщил, что в первых пакетах военной помощи Штатов, приобретенной союзниками из НАТО по PURL, точно будут ракеты для систем Patriot и HIMARS.
- На следующий день руководитель Штатов Трамп заявил, что его страна продает НАТО много оружия для Украины.
