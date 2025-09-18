Украина уже получила первую военную помощь по программе PURL – Суспильне
Иллюстративное фото: Depositphotos

Украина получила первую военную помощь, приобретенную у Соединенных Штатов странами-членами НАТО по программе PURL. Об этом сообщил неназванный представитель НАТО в комментарии Суспильному.

По его словам, в Украину уже прибыло первое военное оборудование, приобретенное по этой миссии, а в ближайшее время ожидаются новые поставки.

Читайте также
Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

Чиновник Альянса отметил, что еще больше пакетов помощи "уже в пути".

Сейчас в рамках PURL уже профинансировано четыре пакета поддержки Украины, передает медиа.

натовоенная помощьpurl