Украина уже получила первую военную помощь по программе PURL – Суспильне

В Североатлантическом Альянсе сообщили, что в Украину уже прибыло первое военное оборудование по новой программе Штатов и НАТО

Иллюстративное фото: Depositphotos

Украина получила первую военную помощь, приобретенную у Соединенных Штатов странами-членами НАТО по программе PURL. Об этом сообщил неназванный представитель НАТО в комментарии Суспильному.

По его словам, в Украину уже прибыло первое военное оборудование, приобретенное по этой миссии, а в ближайшее время ожидаются новые поставки.

Чиновник Альянса отметил, что еще больше пакетов помощи "уже в пути".

Сейчас в рамках PURL уже профинансировано четыре пакета поддержки Украины, передает медиа.