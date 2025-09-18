Україна вже отримала першу військову допомогу за програмою PURL – Суспільне

У Північноатлантичному Альянсі повідомили, що до України вже прибуло перше військове обладнання за новою програмою Штатів і НАТО

Ілюстративне фото: Depositphotos

Україна отримала першу військову допомогу, придбану у Сполучених Штатів країнами-членами НАТО за програмою PURL. Про це повідомив неназваний представник НАТО у коментарі Суспільному.

За його словами, до України вже прибуло перше військове обладнання, придбане за цією місією, а найближчим часом очікуються нові постачання.

Чиновник Альянсу зазначив, що ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі".

Наразі у межах PURL вже профінансовано чотири пакети підтримки України, передає медіа.