Україна вже отримала першу військову допомогу за програмою PURL – Суспільне
Україна отримала першу військову допомогу, придбану у Сполучених Штатів країнами-членами НАТО за програмою PURL. Про це повідомив неназваний представник НАТО у коментарі Суспільному.
За його словами, до України вже прибуло перше військове обладнання, придбане за цією місією, а найближчим часом очікуються нові постачання.
Чиновник Альянсу зазначив, що ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі".
Наразі у межах PURL вже профінансовано чотири пакети підтримки України, передає медіа.
- 17 вересня президент Зеленський повідомив, що у перших пакетах військової допомоги Штатів, придбаної союзниками з НАТО за PURL, точно будуть ракети для систем Patriot та HIMARS.
- Наступного дня керівник Штатів Трамп заявив, що його країна продає НАТО багато зброї для України.
