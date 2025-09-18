Трамп: Ми продаємо НАТО багато зброї для України

Вашингтон цінує те, що його союзники самі платять за військову допомогу Києву, заявив керівник Штатів

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продає НАТО багато зброї для України. Про це американський керівник сказав на спільній пресконференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

"І ми відправляємо багато зброї НАТО. Альянс повністю оплачує цю зброю. Але ми відправляємо її і чудово справляємося з тим, щоб забезпечити їх усім необхідним. І ми цінуємо те, що вони про це дбають, тому що США витратили на цю [російсько-українську] війну $350 млрд (у лютому цю суму спростовували у самому Міністерстві оборони США. – Ред.)", – розповів Трамп.

Читайте також Несподіванка для Москви. Яку зброю Україна отримає від США в перших пакетах PURL

Він зазначив, що такі витрати з боку США – це "дійсно дуже сумно".

"Ситуація просто вийшла з-під контролю. Вони не знали, що роблять (напевно, йдеться про попередню адміністрацію США Джо Байдена. – Ред.)", – підсумував американський президент.