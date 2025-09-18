Трамп: Мы продаем НАТО много оружия для Украины

Вашингтон ценит то, что его союзники сами платят за военную помощь Киеву, заявил руководитель Штатов

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продает НАТО много оружия для Украины. Об этом американский руководитель заявил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

"И мы отправляем много оружия НАТО. НАТО полностью оплачивает это оружие. Но мы отправляем его и прекрасно справляемся с тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. И мы ценим то, что они об этом заботятся, потому что США потратили на эту [российско-украинскую] войну $350 млрд (В феврале это число опровергали в самом Министерстве обороны США. – Ред.)", – рассказал Трамп.

Он отметил, что такие расходы со стороны США – это "действительно очень печально".

"Ситуация просто вышла из-под контроля. Они не знали, что делают (Наверное, речь идет о предыдущей администрации США Джо Байдена. – Ред.)", – подытожил американский президент.