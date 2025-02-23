Пентагон спростував заяву Трампа про витрату $350 млрд на допомогу Україні – Голос Америки

Зазначається, що частина виділених Конгресом коштів була потрачена у США

Військова допомога Україні (Фото: сайт Пентагону)

У Пентагоні спростували слова президента США Дональда Трампа про те, що на допомогу Україні витрачено $350 млрд допомоги. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на підтверджені дані від Пентагону.

Зазначається, що ця сума "значно перевищує" суму, зафіксовану Міноборони та міжвідомчою наглядовою групою, яка відстежує асигнування США Україні.

"Ця цифра не відповідає дійсності. Можна відстежити, скільки Сполучені Штати витратили на Україну", – сказала співробітниця Ради з міжнародних відносин у справах Європи Ліана Фікс.

За даними міжвідомчої наглядової групи, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив $183 млрд на допомогу. З них Пентагон підтвердив Голосу Америки надсилання військової допомоги на $69,5 млрд, а ще $3,9 млрд санкціоновані Конгресом залишаються невитраченими.

Окрім цього зазначається, що $58 млрд зі $183 млрд були витрачені у США. Кошти були спрямовані на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом прямих інвестицій у промисловість, або шляхом заміни старої зброї, яку передали Києву, на нову.

13 вересня 2024 року повідомлялося, що Росія витрачає на війну з Україною $320 млн на день.

11 грудня міністр фінансів заявив, що без допомоги США Україні вистачить ресурсів щонайменше до середини 2025 року.

19 лютого 2025 року Зеленський заявив, що війна коштувала Україні $320 млрд, з яких $120 млрд – від українських платників податків, а $200 млрд – від США та Європи.