Фон дер Ляєн заявила Келлогу, що Європа збільшить витрати на оборону для ЄС та України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася зі спецпосланцем американського президента з питань України Кітом Келлогом. Вона повідомила про плани Європи збільшити виробництво і витрати на оборону для зміцнення військового потенціалу Європи та України, передає пресслужба Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, загальна сума зобов'язань ЄС складає 135 млрд євро — більше, ніж у будь-якого іншого союзника. Водночас $52 млрд військової допомоги відповідають внеску США.
Вона також поділилася планами Європи щодо збільшення виробництва і витрат на оборону, що посилить військові можливості як Європи, так і України.
Президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС виконує свою частину військової допомоги Україні та готов зробити ще більше.
Вона підтвердила, що ЄС прагне до справедливого і тривалого миру, який поважатиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, з надійними гарантіями безпеки.
"Також ЄС готовий працювати з США для припинення насильства і досягнення миру, який Україна та її народ заслуговують", – йдеться у повідомленні.
- З 14 лютого Келлог брав участь у Мюнхенський безпековій конференції разом з іншими посадовцями США. Також запланований візит спецпредставника до Києва: під час нього він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом Штатів Венсом та українським лідером Зеленським.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Келлог поділився з деякими європейськими союзниками переговорною тактикою щодо України.
- В Україну Келлог має прибути 20 лютого.