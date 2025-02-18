Фон дер Ляєн заявила Келлогу, що Європа збільшить витрати на оборону для ЄС та України

За словами фон дер Ляєн, загальна сума зобов'язань ЄС становить 135 млрд євро — більше, ніж у будь-якого іншого союзника

Кіт Келлог та Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася зі спецпосланцем американського президента з питань України Кітом Келлогом. Вона повідомила про плани Європи збільшити виробництво і витрати на оборону для зміцнення військового потенціалу Європи та України, передає пресслужба Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, загальна сума зобов'язань ЄС складає 135 млрд євро — більше, ніж у будь-якого іншого союзника. Водночас $52 млрд військової допомоги відповідають внеску США.

Вона також поділилася планами Європи щодо збільшення виробництва і витрат на оборону, що посилить військові можливості як Європи, так і України.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС виконує свою частину військової допомоги Україні та готов зробити ще більше.

Вона підтвердила, що ЄС прагне до справедливого і тривалого миру, який поважатиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, з надійними гарантіями безпеки.

"Також ЄС готовий працювати з США для припинення насильства і досягнення миру, який Україна та її народ заслуговують", – йдеться у повідомленні.