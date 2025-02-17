Зеленський хоче повезти Келлога на фронт, коли той прилетить до України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський хоче відвідати фронт зі спецпосланцем американського президента з питань України Кітом Келлогом. Про це він заявив на пресконференції в Абу-Дабі, передає Укрінформ.

"Ми чекаємо на Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20-го, здається, числа, буде дві доби, може більше. Я хочу поїхати з ним на фронт. Думаю, що він не відмовить", – сказав глава держави.

Він зазначив, що для спецпредставника США важливо особисто оцінити ситуацію в Україні та поспілкуватися не лише з керівництвом, а й з військовими.

"Я хочу, щоб він вивчив всі питання, деталі, щоб він поспілкувався передусім з нашими військовими, дипломатами, щоб він побачив ситуацію на різному рівні. Я знаю, що він поїде до Сирського, можливо, до деяких командирів бригад, зі мною з’їздимо. Окремо поспілкуємось з Міністерством оборони, можливо, з розвідкою. Подивимось, на що вистачить часу", – додав Зеленський.

15 лютого 2025 року Келлог заявив, що під час свого візиту до України він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом і Зеленським.

Раніше він заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до своїх кордонів 2014 року. Тому якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.