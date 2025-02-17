Зеленский хочет повезти Келлога на фронт, когда тот прилетит в Украину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский хочет посетить фронт со спецпосланником американского президента по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Абу-Даби, передает Укринформ.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20-го, кажется, числа, будет двое суток, может больше. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет", – сказал глава государства.

Он отметил, что для спецпредставителя США важно лично оценить ситуацию в Украине и пообщаться не только с руководством, но и военными.

"Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался прежде всего с нашими военными, дипломатами, чтобы он увидел ситуацию на разном уровне. Я знаю, что он поедет к Сырскому, возможно, к некоторым командирам бригад, со мной съездим. Отдельно пообщаемся с Министерством обороны, возможно, с разведкой", – добавил он.

15 февраля 2025 года Келлог заявил, что во время своего визита в Украину он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и Зеленским.

Ранее он заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к своим границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не означает, что эти потери будут официально признаны.