Сикорский: Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками планами по Украине

Глава МИД Польши заявил, что планы США по переговорам с Украиной "вселяют надежду"

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/PAWEL SUPERNAK)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой в отношении Украины. Его цитирует The Guardian.

"Генерал Келлог представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов", – сказал Сикорский.

По словам главы польской дипломатии, планы Вашингтона по переговорам "неортодоксальны", но "внушают надежду".

"Я не буду их здесь раскрывать. Они вселяют определенные надежды. Они неортодоксальны, но мы желаем им удачи", – добавил он.

Ранее Келлог заявил, что во время своего визита в Украину он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским.

Украинский президент назвал встречу с вице-президентом "хорошей", поблагодарил Вэнсу и всю его команду за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и Келлог.