Келлог: Путин должен пойти на территориальные уступки, возможно, на отказ от силы

Трамп и другие представители команды таких требований пока не выдвигали

Кит Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что диктатор Владимир Путин должен пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования. Об этом чиновник рассказал во время встречи с министрами иностранных дел Украины и европейских стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Келлог считает, что среди уступок Путина также может быть отказ от применения силы в будущем. В то же время спецпосланник признал, что диктатор не собирается сокращать военные силы.

Другие чиновники администрации Дональда Трампа и сам американский президент таких требований Путину пока не выдвигали.

Кроме того, Келлог сказал, что США собираются разрушить альянсы между Россией и Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Также чиновник отметил, что, по мнению Штатов, уступки должны быть с обеих сторон войны.

Он акцентировал: больше всего по России бьют санкции в нефтяной сфере, и напомнил, что россияне обходят ограничения благодаря своему теневому флоту, большинство которого работает в Балтийском море.

По словам спецпосланника, нынешние санкции можно оценить на шесть из десяти, но их реализацию – на три из десяти. Келлог акцентировал: необходимо иметь санкции, которые бьют по экономике, и напомнил о санкциях, которые США вводили против Ирана и которые сильно повлияли на эту страну.

Келлог считает, что необходимо иметь комплексный план, который предусматривает сохранение давления на Россию, и который был бы всеобъемлющим. В частности, этот план мог бы относиться и к влиянию на союзницу России КНДР, считает чиновник.