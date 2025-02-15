Келлог: Путин должен пойти на территориальные уступки, возможно, на отказ от силы
Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что диктатор Владимир Путин должен пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования. Об этом чиновник рассказал во время встречи с министрами иностранных дел Украины и европейских стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Келлог считает, что среди уступок Путина также может быть отказ от применения силы в будущем. В то же время спецпосланник признал, что диктатор не собирается сокращать военные силы.
Другие чиновники администрации Дональда Трампа и сам американский президент таких требований Путину пока не выдвигали.
Кроме того, Келлог сказал, что США собираются разрушить альянсы между Россией и Северной Кореей, Ираном и Китаем.
Также чиновник отметил, что, по мнению Штатов, уступки должны быть с обеих сторон войны.
Он акцентировал: больше всего по России бьют санкции в нефтяной сфере, и напомнил, что россияне обходят ограничения благодаря своему теневому флоту, большинство которого работает в Балтийском море.
По словам спецпосланника, нынешние санкции можно оценить на шесть из десяти, но их реализацию – на три из десяти. Келлог акцентировал: необходимо иметь санкции, которые бьют по экономике, и напомнил о санкциях, которые США вводили против Ирана и которые сильно повлияли на эту страну.
Келлог считает, что необходимо иметь комплексный план, который предусматривает сохранение давления на Россию, и который был бы всеобъемлющим. В частности, этот план мог бы относиться и к влиянию на союзницу России КНДР, считает чиновник.
- Во время заседания "Рамштайна" министр обороны США Хегсет заявил, что освобождение Украины к границам перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями. Его украинский коллега Умеров ответил, что позиция Украины относительно вступления в НАТО остается неизменной.
- Глава Минобороны Германии заявил, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров".
- Позже Хегсет отрицал, что начало переговоров является прямыми уступками диктатору Путину, и заявил, что Трамп находится в позиции силы.