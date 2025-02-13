Глава Пентагона: Трамп не идет на уступки Путину, он в позиции силы

Пит Хегсет (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет отрицает, что начало переговоров является прямыми уступками диктатору Владимиру Путину, и заявил, что Дональд Трамп находится в позиции силы. Об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны стран – членов НАТО в Брюсселе.

Хегсет считает, что переговоры начались сейчас, лишь спустя несколько недель после прихода Трампа к власти, поскольку Путин отвечает на силу.

"В 2014-м он [Путин] вторгся в Крым, а не во время президентства Дональда Трампа. Более четырех лет не было российской агрессии: с 2016 по 2020 год (В то время продолжалась оккупация украинских территорий и боевые действия в Донецкой и Луганской областях. – Ред.). В 2022 году Владимир Путин совершил агрессию против Украины. Еще раз: не тогда, когда Трамп был президентом", — утверждает чиновник.

Министр отметил, что любые предположения, что Трамп делает что-то, кроме как ведет переговоры с позиции силы, на самом деле "неисторические и ложные".

По мнению Хегсета, Трамп является идеальным переговорщиком, имеющим позицию силы, чтобы иметь дело и с Путиным, и с президентом Владимиром Зеленским.

Также он отметил, что в рамках мирного соглашения "никто не получит всего, что хочет".

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что Трамп является единственным мировым лидером, который имеет доверие и силу, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров и установить крепкий мир, который "в конце концов послужит интересам Украины, остановит убийства и смерть [...] и, я надеюсь, в конечном итоге будет гарантироваться силой европейцев".