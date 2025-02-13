Трамп после разговора с Зеленским и Путиным заявил о "хорошей возможности" завершить войну

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA)

Президент США Дональд Трамп после разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным заявил, что есть "хорошая возможность" завершить войну. Такое сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

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"Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну!!!", – написал Трамп.

Вечером 12 февраля президент США провел телефонный разговор с российским диктатором . Стороны договорились "очень тесно" работать вместе по завершению войны. В частности, Трамп и Путин согласовали дальнейшую работу команд.

После этого состоялся разговор между лидером США и президентом Зеленским .

"О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", – отметил глава украинского государства.

Также Трамп проинформировал Зеленского о деталях разговора с Путиным. Зеленский отметил, что Украина определяет общие с США шаги, чтобы остановить агрессию России и гарантировать "надежный, продолжительный мир". Стороны договорились о дальнейших контактах и встречах.

На фоне разговора Путина и Трампа главы дипломатических ведомств Украины и европейских стран выступили с общим заявлением о необходимости участия Европы в дальнейших переговорах по российско-украинской войне.

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