Трамп после разговора с Зеленским и Путиным заявил о "хорошей возможности" завершить войну
Президент США Дональд Трамп после разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным заявил, что есть "хорошая возможность" завершить войну. Такое сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
"Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну!!!", – написал Трамп.
Вечером 12 февраля президент США провел телефонный разговор с российским диктатором . Стороны договорились "очень тесно" работать вместе по завершению войны. В частности, Трамп и Путин согласовали дальнейшую работу команд.
После этого состоялся разговор между лидером США и президентом Зеленским .
"О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", – отметил глава украинского государства.
Также Трамп проинформировал Зеленского о деталях разговора с Путиным. Зеленский отметил, что Украина определяет общие с США шаги, чтобы остановить агрессию России и гарантировать "надежный, продолжительный мир". Стороны договорились о дальнейших контактах и встречах.
На фоне разговора Путина и Трампа главы дипломатических ведомств Украины и европейских стран выступили с общим заявлением о необходимости участия Европы в дальнейших переговорах по российско-украинской войне.
- Во время заседания "Рамштайна" глава Минобороны США Гегсет заявил, что освобождение Украины к границам перед 2014 годом и ее вступление в НАТО являются нереалистичными целями. Его украинский коллега Умеров ответил, что позиция Украины относительно вступления в НАТО остается неизменной.
- Глава немецкого Минобороны Писториус отметил, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров", указывая на вопросы членства Украины в НАТО или каких-либо территориальных потерь.
- Генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна участвовать в обсуждениях своего будущего, но в то же время приуменьшила обеспокоенность, что Трамп подвинул европейцев и Киев на второй план в мирном урегулировании.