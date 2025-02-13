Трамп після розмови з Зеленським і Путіним заявив про "хорошу можливість" завершити війну

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

Президент США Дональд Трамп після розмов з українським лідером Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним заявив, що є "хороша можливість" завершити війну. Такий допис він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

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"Чудові перемовини з Росією та Україною вчора. Хороша можливість завершити ту жахливу, дуже криваву війну!!!", – написав Трамп.

Ввечері 12 лютого президент США провів телефонну розмову з російським диктатором. Сторони домовилися "дуже тісно" працювати разом щодо завершення війни. Зокрема, Трамп та Путін узгодили подальшу роботу їхніх команд.

Після цього відбулася розмова між лідером США та президентом Зеленським.

"Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", – зазначив голова української держави.

Також Трамп поінформував Зеленського про деталі розмови з Путіним. Зеленський зазначив, що Україна визначає спільні зі США кроки, аби зупинити агресію Росії та гарантувати "надійний, тривалий мир". Сторони домовилися про подальші контакти та зустрічі.

На тлі розмови Путіна та Трампа очільники дипломатичних відомств України та європейських країн виступили зі спільною заявою про необхідність участі Європи у подальших переговорах щодо російсько-української війни.

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