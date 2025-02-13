Генсек НАТО заявив, що Україна також має взяти участь у переговорах про мир
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна повинна брати участь в обговореннях свого майбутнього, але водночас применшив занепокоєння, що президент США Дональд Трамп посунув європейців та Київ на другий план у мирному врегулюванні. Про це повідомляє видання Politico.
"Авжеж, вкрай важливо, щоб Україна була тісно залучена до всього, що відбувається щодо України", — заявив Рютте.
Він зауважив, що після розмови з диктатором Володимиром Путіним президент США також мав довгу телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.
На думку генсека НАТО, це свідчить про чітке зближення позицій: "Ми всі хочемо миру в Україні, якомога швидше. Ми всі хочемо, щоб Україна була у найкращому можливому становищі".
Окрім цього, Рютте вважає суттєвим елементом, щоб результати мирних перемовин були "довготривалими", на відміну від Мінських домовленостей.
Міністри оборони країн НАТО, зокрема Швеції, Естонії та Канади, також підкреслили, що Україна повинна бути залучена до будь-яких мирних перемовин.
Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі заявив, що не може бути жодних перемовин про Україну без України.
Його нідерландський колега Рубен Брекельманс зазначив, що європейці також повинні мати місце за столом переговорів.
"Найголовніше – це те, що не може бути жодних переговорів про архітектуру безпеки Європи без участі європейців", – заявив він.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії.