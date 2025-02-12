"Мы хотим и будем страной НАТО". Умеров отреагировал на заявление главы Пентагона
Позиция Украины по вступлению в НАТО остается неизменной. Украина хочет и будет страной Альянса. Об этом после встречи в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил министр обороны Рустем Умеров, комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета, передает РБК-Украина.
"Наша позиция всегда неизменна: мы хотим быть страной НАТО, мы будем страной НАТО, мы будем страной Европейского Союза", – сказал глава оборонного ведомства.
Умеров добавил, что Украина держит свою обороноспособность и способна это делать.
"У нас свои приоритеты. Поэтому любые выводы делаем вместе с нашим народом", – сказал он, отвечая на заявление Хегсета.
Министр подчеркнул, что Рамштайн сфокусирован на безопасности и оборонной помощи, поэтому в этом плане все политические вещи будут говориться не министрами обороны.
"Вы слышали эти заявления последние 33 года. Поэтому нужно привыкать к любым заявлениям", – констатировал Умеров.
Перед встречей Хегсет заявил, что США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования войны путем переговоров, а любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.
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