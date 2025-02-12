Зеленский назвал "план Б" на случай, если Украина не станет членом НАТО
Если Украина не станет членом НАТО, ей необходимо будет удвоить армию и усилить ее новым вооружением. Об этом в интервью изданию The Economist сообщил президент Владимир Зеленский, назвав такие действия "планом Б".
Глава государства считает, что в настоящее время членство Украины в НАТО выглядит маловероятным из-за сопротивления со стороны Германии, Венгрии и США. Однако, по его мнению, если США согласятся, то Германия и Венгрия – тоже.
"Если Украина не в НАТО, то это означает, что Украина будет строить НАТО на своей территории. Следовательно, нам нужна такая многочисленная армия, как у россиян сегодня. А для всего этого нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом США", – сказал Зеленский.
По словам президента, это и есть "план Б" на случай, если Украина не станет членом Альянса.
"Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны ее удвоить. Быть на одном уровне с российской армией. Что нам нужно? Деньги, войска, военная техника и прочее", – уточнил глава государства.
По его мнению, Европа в этом случае может помочь с финансированием, а США – с вооружением. Речь идет, в частности, о дальнобойных ракетах и системах противовоздушной обороны Patriot.
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