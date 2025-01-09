Кандидат в президенты Польши заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Туск отреагировал

Кандидат на пост главы страны считает, что Украина "не в состоянии ответить за жестокое преступление"

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление кандидата на пост президента страны Кароля Навроцкого о том, что Украине "не место в Евросоюзе и НАТО". Свое мнение он высказал на странице в соцсети Х.

Он обратился к лидеру партии Право и справедливость Ярославу Качинскому, от чьей политсилы Навроцкий и выдвинут на выборы президента Польши.

"Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?" – написал польский премьер.

Ранее Навроцкий в эфире Polsat News заявил, что не видит Украину ни в одной международной структуре, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы". Речь идет о Волынской трагедии.

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Страна, которая не в состоянии ответить за слишком жестокое преступление, совершенное против 120 000 ее соседей, не может быть частью международных альянсов", – сказал он.

Навроцкий отметил, что будучи президентом он "четко скажет украинской стороне", что финансовая, гуманитарная и военная помощь заслуживает того, чтобы к Польше отнеслись "как к партнеру и дали возможность похоронить женщин и детей".

Также он назвал усилия министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского касательно договоренностей с Украиной об эксгумации жертв Волынской трагедии "ненужным ходом".

23 июля Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.

30 сентября в МИД Польши заявили, что Варшава поднимет вопрос эксгумации польских жертв Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в ЕС.

3 октября Сибига сказал, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии отравляет диалог между Украиной и Польшей.

5 ноября Сикорский заявил, что разочарован отсутствием прогресса в эксгумации жертв Волынской трагедии.

26 ноября главы МИД Украины и Польши обсудили эксгумацию жертв Волынской трагедии.