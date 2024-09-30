Польша поднимет тему Волынской трагедии во время переговоров о вступлении Украины в ЕС

Заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский подчеркнул, что Варшава не шантажирует Киев по этому поводу

Флаги Польши и ЕС (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Польша поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом в комментарии Polsat News сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский.

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"Первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет обсуждаться вопрос эксгумации", — сказал Бартошевский.

Он добавил, что если этот раздел не будет закрыт, Украина не продвинется дальше.

По словам заместителя главы МИД Польши, возможность проведения эксгумаций польских жертв и достойного захоронения "совершенно очевидна в нашей культуре".

"Мы не шантажируем Украину, мы просто говорим, что они должны вести себя согласно европейским правилам. Я думаю, что мы наконец-то договоримся по этому поводу. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного погребения наших предков", — подчеркнул Бартошевский.

23 июля вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.

19 сентября Onet писало, что МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

22 сентября Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву.

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