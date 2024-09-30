Польща порушить тему Волинської трагедії під час переговорів про вступ України в Євросоюз

Заступник очільника МЗС Польщі Теофіл Бартошевський наголосив, що Варшава не шантажує Київ щодо цього

Прапори Польщі і ЄС (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Польща порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Європейському Союзі. Про це у коментарі Polsat News повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський.

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"Першим розділом переговорів щодо вступу України в ЄС буде верховенство права та система правосуддя. У межах цього, безперечно, обговорюватиметься питання ексгумації", – сказав Бартошевський.

Він додав, якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться далі.

За словами заступника глави МЗС Польщі, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".

"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися згідно з європейськими правилами. Я думаю, що ми нарешті домовимося щодо цього. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", – наголосив Бартошевський.

23 липня віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш згадав події на Волині 1943 року й натякнув, що Польща може блокувати вступ України до ЄС, доки історичні питання не будуть розв'язані.

19 вересня Onet писало, що МЗС Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в ЄС як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

22 вересня Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва.

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