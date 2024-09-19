Onet: Польща використає головування в ЄС для тиску на Київ щодо Волинської трагедії

У січні 2025 року Польща очолить Раду ЄС, що дозволить їй відігравати ключову роль у переговорах про вступ України до Євросоюзу

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністерство закордонних справ Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, пише Onet з посиланням на співрозмовників у відомстві. З січня 2025 року Польща головуватиме у Раді ЄС, що надасть їй важливу роль у переговорах щодо членства України в блоці.

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За словами джерел, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив президенту Володимиру Зеленському розв'язати історичні питання з Польщею вже зараз, оскільки "це буде менш обтяжливо, ніж під час майбутніх переговорів про вступ до ЄС". Проте, за словами джерела, "до Зеленського не дійшло" на недавній зустрічі в Києві.

Позиція українських політиків щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, тому польське МЗС "планує конкретні дії", пише Onet.

Польське МЗС "планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці".

"Тепер українці будуть приїжджати до нас за різними речами. Вони вже це роблять. Наприклад, вони хотіли б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно. Це було б безпрецедентно і дуже складно", – сказав співрозмовник.

Окрім того, українські політики вважають, що процес вступу може пройти швидко через спрощені процедури ЄС після початку російської агресії. Однак нині це не відповідає реаліям, і Києву потрібна підтримка Варшави у цьому процесі, зазначає видання.

"Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", — зазначили у польському МЗС.

Водночас польські дипломати підкреслюють, що військові й оборонні питання не будуть предметом торгу під час переговорів з Україною.

17 вересня 2024 року польський журналіст Вітольд Юраш у своїй колонці для Onet, посилаючись на джерела, писав, що під час недавніх переговорів у Києві польська делегація "була здивована манерою спілкування" Зеленського.

Зеленський нібито висловив незадоволення недостатньою підтримкою Польщі в питаннях євроінтеграції України.

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