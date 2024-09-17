Onet: Польську делегацію здивувала манера спілкування Зеленського на переговорах у Києві

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Польський журналіст Вітольд Юраш у своїй колонці для видання Onet, посилаючись на джерела, пише, що під час недавніх переговорів у Києві польська делегація "була здивована манерою спілкування" президента Володимира Зеленського.

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У статті йдеться про те, що під час зустрічі, очолюваної міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Зеленський нібито висловив незадоволення недостатньою підтримкою Польщі в питаннях євроінтеграції України.

Також він, за словами Юраша, дорікав польській стороні у неналежному постачанні військової техніки й небажанні збивати російські ракети та дрони, що пролітають над територією України.

Спроби Сікорського пояснити, що дії польської протиповітряної оборони мають бути скоординовані з НАТО, не переконали Зеленського, зазначає автор.

Крім того, під час зустрічі виникло непорозуміння щодо теми Волині. Президент України нібито заявив, що Польща використовує це питання для внутрішньополітичних цілей, а аргументи Сікорського про важливість ексгумацій і поховань як християнського жесту, за повідомленням Юраша, також не знайшли підтримки у Зеленського.

13 вересня 2024 року газета Wyborcza повідомила, що наразі Польща — єдина країна, яка досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень 2024 року 18 країн вже приєдналися до закупівлі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що виникли певні "питання" з фінансування чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Було ухвалене політичне рішення – виділити 50 млн євро у 2024 році та стільки ж у 2025 році.

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