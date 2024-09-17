Onet: Польскую делегацию удивила манера общения Зеленского на переговорах в Киеве

Украинский президент якобы выразил союзникам претензии по поддержке в евроинтеграции и поставке техники

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Польский журналист Витольд Юраш в своей колонке для издания Onet со ссылкой на источники пишет, что во время недавних переговоров в Киеве польская делегация "была удивлена манерой общения" президента Владимира Зеленского.

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В статье говорится, что во время встречи, возглавляемой министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Зеленский якобы выразил недовольство недостаточной поддержкой Польши в вопросах евроинтеграции Украины.

Также он, по словам Юраша, упрекал польскую сторону в ненадлежащем снабжении военной техники и нежелании сбивать российские ракеты и пролетающие над территорией Украины дроны.

Попытки Сикорского объяснить, что действия польской противовоздушной обороны должны быть скоординированы с НАТО, не убедили Зеленского, отмечает автор.

Кроме того, во время встречи возникло недоразумение по теме Волыни. Президент Украины якобы заявил, что Польша использует этот вопрос для внутриполитических целей, а аргументы Сикорского о важности эксгумаций и захоронений как христианского жеста, по сообщению Юраша, также не нашли поддержки у Зеленского.

13 сентября 2024 года газета Wyborcza сообщила, что Польша — единственная страна, которая до сих пор не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. По состоянию на август 2024 года 18 стран уже присоединились к закупке.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возникли определенные "вопросы" по финансированию чешской инициативы по закупке снарядов для Украины. Было принято политическое решение – выделить 50 млн евро в 2024 году и столько же в 2025 году.

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