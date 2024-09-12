Сикорский: Евросоюз снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Евросоюз, продолжая выплачивать помощь украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.

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"Киеву нужны прежде всего техника и войска. Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем их мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам", – сказал глава польского МИД.

Сикорский напомнил, что Польша перестала выплачивать социальную помощь украинцам.

По словам польского министра, если беженцы находятся под защитой ЕС, они получают по 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе, а в Западной Европе существуют другие виды компенсаций.

"Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", – подытожил Сикорский.

Сикорский считает, что в Европе гипотетически можно создать условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и стать на ее защиту.

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