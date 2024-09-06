Посол Украины в Чехии: Принудительно украинцев призывного возраста не будут возвращать

Василий Зварыч заявил, что все украинцы, независимо от места жительства, должны защищать Отечество, но это дело каждого

Василий Зварыч (Фото: Посольство Украины в Польше)

Мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, не будут принудительно возвращать в Украину. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч.

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"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-либо принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно, которые мобилизационного возраста", – сказал он.

Зварыч отметил, что "мотивация – сознание каждого гражданина Украины".

Он считает, что у всех украинцев, независимо от места жительства, есть одна обязанность перед государством — защита Отечества. Также дипломат подчеркнул, что это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам находится за пределами своей страны.

По его словам, задача государства состоит в том, чтобы создать условия для граждан, желающих защищать свое государство в Украине, и обеспечить все условия для их возвращения.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране проживают постоянно или временно 253 000 мужчин из Украины. Среди них более 95 000 – мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, которые находятся в Чехии на основе визы временной защиты, добавляет Радио Свобода.

23 июля 2024 года посол Украины в Молдове Марко Шевченко заявил, что Киев обсуждает с Кишиневом вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно оказавшихся в Молдове.

Премьер страны Дорин Речан, комментируя тему гипотетического возвращения в Украину ее граждан призывного возраста, заявил, что Молдова будет придерживаться в этом вопросе международного законодательства о правах человека.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что в Европе гипотетически можно создать условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и стать на ее защиту.

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