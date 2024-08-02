Премьера Молдовы спросили о возвращении украинских мужчин: заявил о правах человека

Дорин Речан заявил, что Молдова будет соблюдать международное законодательство по правам человека

Дорин Речан (Фото: ЕРА/CHASIALIS VAIOS)

Молдова будет соблюдать международное законодательство по правам человека. Об этом в интервью NewsMaker заявил премьер страны Дорин Речан, комментируя тему гипотетического возвращения в Украину ее граждан призывного возраста.

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Речан отметил, что украинские власти имеют "определенные пожелания" по возвращению украинских мужчин из-за границы, но Молдова "будет соблюдать международные правила и права человека".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Кишинев не будет выдавать Киеву украинцев, молдовский премьер повторил: "Мы будем соблюдать международное законодательство в том, что касается прав человека".

23 июля 2024 года посол Украины в Молдове Марко Шевченко заявил, что Киев обсуждает с Кишиневом вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно оказавшихся в Молдове.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что наибольшее количество мужчин, желающих незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой.

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