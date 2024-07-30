Россияне разогнали, что Молдова якобы готова выдать Украине ее мужчин. МИД страны опроверг

Российская пропаганда приписала это утверждение министру иностранных дел Молдовы, но в ведомстве отрицают

Михай Попшой (Фото: МИД Молдовы)

Российские пропагандисты заявили, что Молдова якобы готова немедленно вернуть в Украину ее мужчин призывного возраста, приписав это утверждение министру иностранных дел страны Михаю Попшою. Ведомство опровергло фейк.

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"Михай Попшой никогда не делал подобных заявлений. Когда министр делает публичное заявление, его публикуют на коммуникационных платформах МИД и министра", – говорится в сообщении молдавского министерства.

Пресс-служба дипломатического учреждения добавила, что ложное приписывание несуществующих заявлений – это часть "преднамеренной дезинформационной кампании, направленной против Молдовы с целью внести раскол в общество или дезинформировать его".

Ранее пророссийские Telegram-каналы распространили сообщения, в которых говорилось, что Украина и Молдова начинают переговоры о якобы отправке украинских мужчин призывного возраста обратно на Родину.

Скриншот: МИД Молдовы

23 июля 2024 года посол Украины в Молдове Марко Шевченко заявил, что Киев обсуждает с Кишиневом вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно оказавшихся в Молдове.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что наибольшее количество мужчин, желающих незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой.

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