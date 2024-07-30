Росіяни розігнали, що Молдова нібито готова видати Україні її чоловіків. МЗС країни спростувало
Російські пропагандисти заявили, що Молдова нібито готова негайно повернути в Україну її чоловіків призовного віку, приписавши це твердження міністру закордонних справ країни Міхаю Попшою. Відомство спростувало фейк.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв. Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра", – йдеться у повідомленні молдовського міністерства.
Пресслужба дипломатичної установи додала, що неправдиве приписування вигаданих заяв – це частина "навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Молдови з метою внести розкол у суспільство або дезінформувати його".
Раніше проросійські Telegram-канали поширили дописи, в який ішлося, що Україна й Молдова розпочинають переговори про нібито відправлення українських чоловіків призовного віку назад на Батьківщину.
- 23 липня 2024 року посол України у Молдові Марко Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом питання повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно опинилися у Молдові.
- Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять на кордонах із Румунією й Молдовою.
Читайте також: Глава МЗС Польщі: Можна створити умови для повернення українських чоловіків на Батьківщину