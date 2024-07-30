Росіяни розігнали, що Молдова нібито готова видати Україні її чоловіків. МЗС країни спростувало

Російська пропаганда приписала це твердження міністру закордонних справ Молдови, але у відомстві заперечили

Міхай Попшой (Фото: МЗС Молдови)

Російські пропагандисти заявили, що Молдова нібито готова негайно повернути в Україну її чоловіків призовного віку, приписавши це твердження міністру закордонних справ країни Міхаю Попшою. Відомство спростувало фейк.

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"Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв. Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра", – йдеться у повідомленні молдовського міністерства.

Пресслужба дипломатичної установи додала, що неправдиве приписування вигаданих заяв – це частина "навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Молдови з метою внести розкол у суспільство або дезінформувати його".

Раніше проросійські Telegram-канали поширили дописи, в який ішлося, що Україна й Молдова розпочинають переговори про нібито відправлення українських чоловіків призовного віку назад на Батьківщину.

Скриншот: МЗС Молдови

23 липня 2024 року посол України у Молдові Марко Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом питання повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно опинилися у Молдові.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять на кордонах із Румунією й Молдовою.

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