Глава МИД Польши: Можно создать условия для возвращения украинских мужчин на Родину

Глава МИД Польши заявил, что европейские союзники должны помочь Украине, которая "страдает от нехватки военных"

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что в Европе гипотетически можно создать условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и встать на ее защиту. Об этом он заявил в интервью RMF24.

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"Есть возможность ввести такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые будут поощрять их к исполнению обязанности защищать свою Родину", – сказал глава польской дипломатии.

Украина сейчас, в частности, "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь, считает Сикорский.

По словам министра, в странах ЕС есть "сотни тысяч" потенциальных призывников, обязанных защищать свою Родину, и Польша находится в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе.

В середине апреля глава МИД Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно приниматься на межгосударственном уровне.

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