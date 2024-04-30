Возвращение мужчин в Украину. В Литве заявили: Это должно быть межгосударственное решение

Советник президента Литвы сомневается в эффективности внедрения более строгих условий проживания и работы в Литве для уклоняющихся от службы украинцев

Кястутис Будрис (Фото: Delfi)

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно быть принято на межгосударственном уровне, передает Delfi.

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"В такой степени и в том виде, в каком Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается, как и в отношении других потребностей Украины", – сказал Будрис.

В целом, решение о возвращении украинских мужчин домой должно приниматься на межгосударственном уровне, считает чиновник.

Будрис выразил сомнение в эффективности введения более строгих условий проживания и работы в Литве для уклоняющихся от службы граждан Украины.

"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, которые уклоняются от обязательств в Украине, и если они смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет – насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", – высказался он.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в середине апреля сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста. Он отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.

Косиняк-Камыш заявил 25 апреля, что его страна готова вернуть в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Посол Украины в Польше 27 апреля сказал, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.

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