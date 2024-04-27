В Польше находятся "десятки тысяч" украинских мужчин, но Киев хочет проверить – посол

Василь Зварич (Фото - facebook, ODFoundation)

В Польше находятся "десятки тысяч" украинских мужчин призывного возраста, однако нынешние оценки очень приблизительные. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в программе "Один на один" на TVN24.

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На вопрос, сколько украинских мужчин призывного возраста сейчас находятся в Польше, Зварыч сказал, что Украина хочет это проверить.

"И поэтому у нас есть новый закон о мобилизации, который предусматривает, что в течение 60 дней после вступления в силу каждое лицо призывного возраста должно появиться и сверить свои данные в призывных пунктах", – сказал он.

По словам посла, сейчас оценки "очень приблизительные".

"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", – сказал Зварыч.

На вопрос, понадобится ли Украине помощь в транспортировке тех граждан, у которых заканчивается право на жительство в Польше, посол ответил, что Киев не обращался с такой просьбой к Варшаве.

При этом он подчеркнул, что мобилизация "не является чем-то новым во время войны".

"Война еще продолжается. Действительно, нам нужны люди. Нам нужны люди для ротации", – сказал дипломат.

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25 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше. Однако на следующий день министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заверил, что украинцев, у которых нет паспортов, не будут депортировать, им продолжат временную защиту.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению, и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, госпредприятием "Документ".

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