У Міноборони Польщі заявили про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Міністр оборони Польщі заявив, що його країна готова повернути в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Фото - польське Міноборони)

Польща готова допомогти Україні повернути до країни чоловіків, які підлягають мобілізації. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу Polsat News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Косіняк-Камиша, поляків "обурює", коли вони бачать молодих українських чоловіків у кафе і постійно чують про те, скільки зусиль доводиться докладати, щоб допомогти Україні.

"Я не здивований, що українська влада зробить все, щоб забезпечити фронт новими солдатами, тому що потреби величезні. Є тисячі і тисячі солдатів, які там з початку війни", – сказав він.

Голова Міноборони Польщі зазначив, що у його країні припускали, що вони також можуть допомогти українській стороні в тому, щоб військовозобов’язані повернулися до країни.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться Польща на можливе прохання України про повернення тих громадян, яким не буде продовжено право на перебування в Польщі, Косіняк-Камиш заявив, що "все можливо".

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема, держпідприємством "Документ".

Читайте також: Кулеба про консульські послуги: Неприпустимо, щоб одні сиділи в ресторанах, доки інші гинуть