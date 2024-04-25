У МЗС роз'яснили рішення щодо заборони видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном

У відомстві зазначили, що порядок роботи консульської служби МЗС залишиться без змін

Ілюстративне фото: Державна міграційна служба

Постанова Кабміну щодо заборони видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема, державним підприємством "Документ". Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

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Як зазначили у відомстві, держпідприємство "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби – це окреме держпідприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби. Натомість консульські послуги міністерства надаються у посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

У МЗС підкреслили, що нова постанова Кабміну стосується лише тих документів, які оформлюються у Державній міграційній службі через заявки, отримані з держпідприємства "Документ".

Порядок роботи консульської служби МЗС залишається без змін, додали у відомстві.

У постанові уряду зазначено, що вимоги з нової постанови не застосовуватимуться до таких категорій чоловіків призовного віку:

→ особи з інвалідністю I та II груп з відповідними посвідченнями;

→ чоловіки, які наглядають за особами з інвалідністю та супроводжують їх для перетину кордону;

→ особи з інвалідністю, визнані недієздатними або обмежено дієздатними, та опікуни, що їх супроводжують;

→ особи з інвалідністю або ті, хто потребують нагляду та живуть у закладах і отримують соцпослуги у супроводі працівників цих установ;

→ чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років та супроводжують її;

→ чоловіки, які супроводжують своїх дружин, які є особами з інвалідністю;

→ чоловіки, які супроводжують своїх батьків або батьків дружини, які є особами з інвалідністю;

→ чоловіки, які не підлягають призову на військову службу та супроводжують дітей з інвалідністю.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років.

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