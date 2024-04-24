Кабмін заборонив видавати паспорти чоловікам призовного віку за кордоном
Кабінет міністрів заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це йдеться в постанові уряду №443 від 23 квітня.
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Тепер чоловіки зазначеного віку зможуть отримати відповідні документи лише в Україні, зокрема у підрозділах Державної міграційної служби.
"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видавання не здійснюється", – йдеться у постанові.
- З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.
- Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.
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