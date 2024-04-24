Кабмін заборонив видавати паспорти чоловікам призовного віку за кордоном

Ілюстративне фото - Depositphotos

Кабінет міністрів заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це йдеться в постанові уряду №443 від 23 квітня.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Тепер чоловіки зазначеного віку зможуть отримати відповідні документи лише в Україні, зокрема у підрозділах Державної міграційної служби.

"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видавання не здійснюється", – йдеться у постанові.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

Читайте також: Кулеба про консульські послуги: Неприпустимо, щоб одні сиділи в ресторанах, доки інші гинуть