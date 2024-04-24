Кабмин запретил выдачу паспортов мужчинам призывного возраста за границей

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Кабинет министров запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом говорится в постановлении правительства №443 от 23 апреля.

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Теперь мужчины указанного возраста смогут получить соответствующие документы только в Украине, в частности, в подразделениях Государственной миграционной службы.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", – говорится в постановлении.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

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