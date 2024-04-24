Кулеба о консульских услугах: Недопустимо, что одни сидят в ресторанах, пока другие гибнут

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "недопустимым", что мужчины призывного возраста "сидят в ресторанах" за границей, пока другие гибнут на фронте. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian.

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По словам Кулебы, объявленное решение о приостановлении консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста, проживающим за границей, справедливо, ведь "парни в окопах очень устали".

"Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в военных действиях", – сказал глава МИД.

Неизвестно, сколько украинских мужчин вернется в страну, однако, как отметил дипломат, "недопустимо", чтобы те, кто находится за границей "сидели в ресторанах", пока другие гибнут.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

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